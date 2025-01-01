edición general
El calor no es igual para todos: el efecto isla urbana castiga a los barrios pobres de Europa

Las altas temperaturas que azotan Europa este verano tienen un efecto devastador en las ciudades, donde el fenómeno conocido como isla de calor urbano multiplica sus consecuencias. La falta de zonas verdes, el uso masivo de hormigón y la densidad de tráfico elevan los termómetros y generan una crisis climática con fuertes implicaciones sociales, sanitarias y económicas.

#1 Jacusse
Vaya, resulta que tener árboles alrededor ayuda a combatir el calor.

Y, como a los ricos siempre les ha parecido bonito tener verde cerca, los barrios ricos combaten mejor el calor.

No news!
