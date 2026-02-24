edición general
4 meneos
4 clics
El calor extremo por las noches aumenta los intentos de suicidio, según un estudio científico

El calor extremo por las noches aumenta los intentos de suicidio, según un estudio científico

Una investigación vincula las temperaturas mínimas elevadas con un aumento de llamadas a líneas de crisis y menciones de privación del sueño, impulsividad y acceso a medios letales

| etiquetas: cambio climatico , calor , salud mental
3 1 0 K 42 cultura
6 comentarios
3 1 0 K 42 cultura
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
España esto con 40 grados gran parte del verano genial
0 K 20
estemenda #2 estemenda
Doy fe xD
0 K 14
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
Ya sigo yo, tranqui. Turistas no vengáis a España en verano. Con 40 grados os suicidareis en masa liberando todos esos alojamientos turísticos para los nacionales y se arreglará la cueva de Alí Babá inmobiliaria que tenemos montada. Difundirlo por internet, el apocalipsis ya está aquí, la muerte echa sol, playa y cerveza barata ha llegado, vamos a morir todos !!!
0 K 12
JackNorte #4 JackNorte *
Yo creo que ser pobre y no tener para aire acondicionado puede que afecte mas. Incluso en invierno.
0 K 12
#6 Kuruñes3.0
Hombre uno diria que no dormir debe ayudar a.
0 K 8
#5 rubencho
esto explica el balconing.
0 K 6

menéame