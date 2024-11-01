edición general
3 meneos
485 clics
La calle Ciegos de Jerez es una de las más bonitas del mundo

La calle Ciegos de Jerez es una de las más bonitas del mundo  

No se trata exactamente de una calle de la ciudad de Jerez, dado que, para visitarla, debemos entrar en una de sus variopintas catedrales del vino, concretamente en la de González Byass. En el centro de Jerez. Es una calle increíblemente pintoresca, que parece sacada directamente de un cuento tradicional, cubierta por hojas de parra, por cuyos huecos cala la luz del sol, otorgándole un halo de magia, del que resulta un un aspecto con encanto, entre melancólico y embrujado.

| etiquetas: jerez , ciegos
2 1 0 K 33 cultura
3 comentarios
2 1 0 K 33 cultura
#1 Leclercia_adecarboxylata
No he estado nunca pero doy fe de que es preciosa.
1 K 29
Tontolculo #3 Tontolculo
#1 igual has pasado pero ibas ciega? :troll:
0 K 10
estemenda #2 estemenda *
Me ha recordado aquello de:
"Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada".

Muy bonita la calle Ciegos pero ese suelo se tiene que poner pringando de uvas en septiembre.
0 K 11

menéame