California refuerza protección a inmigrantes con nuevas leyes

Los gobiernos de California y del condado de LA han promulgado, por separado, múltiples medidas en apoyo a los afectados por la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump, con lo que el estado construye un muro de contención a las políticas antiinmigrantes del líder republicano. La Ley del Plan de Preparación Familiar permite a familiares de los migrantes detenidos tomar la tutela de los menores que quedan abandonados. La medida también prohíbe a las guarderías recopilar información sobre la situación migratoria de los niños y sus padres.