California: Jueza desestima caso de deportación de jardinero mexicano y padre de 3 marines de EEUU

California: Jueza desestima caso de deportación de jardinero mexicano y padre de 3 marines de EEUU

Una jueza de inmigración desestimó el caso de deportación contra un jardinero mexicano que fue arrestado en el sur de California el año pasado. Ahora, el padre de tres marines de Estados Unidos está en camino de obtener la residencia legal permanente en el país.

#4 discoaguapanela
#3
No lo han hecho porque no era necesario para vivir y trabajar en el país. Ahora es que vienen las lamentaciones.
También porque el tipo de inmigración suele ser de pocos estudios y hacer todos esos papeleos requiere los servicios de un abogado, que no son baratos. En España pasa igual.
3 K 23
Barney_77 #5 Barney_77
#4 Pero sabes que estas ilegal, lo sabes porque no puedes viajar en avion y no puedes arriesgarte a que te pare la policia por una mierda de multa de trafico. Si sabes que estas expuesto a un simple golpe de coche de la expulsion (eso no es nuevo de ahora) deberias preocuparte de tener los papeles, por mucho que no sean necesario para trabajar
0 K 16
Barney_77 #1 Barney_77
Hay una cosa que me doy cuenta con todas las noticias del ICE. No vengo a blanquear a los putos asesino estos, pero las noticias que salen (cuando no han asesinado a alguien) son basicamente de gente que llevaba muchos años viviendo alli de manera ilegal y ahora les deportan. Si no tienes tu residencia legalizada te pueden echar en cualquier momento, tanto en el EEUU de Trump como en cualquier otro pais. EEUU es un pais curioso, tengo familiares que han estado viviendo, trabajando, pagando…   » ver todo el comentario
1 K 15
themarquesito #2 themarquesito *
#1 La situación es muy diferente ahora: para solicitar la naturalización tienes que tener primero la residencia permanente (green card), que es el estatus previo a poder naturalizarse. Lo que ahora va a obtener el individuo es el permiso de residencia temporal por ser padre de ciudadanos estadounidenses, y en futuro podrá optar a la green card.
Parte del problema de EE.UU es que si entras de manera irregular es poco menos que imposible poder regularizar tu situación. Eso sin pararse a mencionar…   » ver todo el comentario
3 K 37
Barney_77 #3 Barney_77
#2 Lo que digo es que la situacion ha cambiado ahora o recientemente, pero si eres padre de tres marines, seguro que llevas mas de 20 años ahi. Insisto en mi sorpresa cuando veo gente que ha tenido hijos en EEUU, que sus hijos son americanos, que ellos han tenido tiempo para regularizar sus temas y que han dejado pasar el tiempo sin solucionarlo.
0 K 16
sotillo #6 sotillo
#1 Eso pensarían cuando le votaron deseando que otros compatriotas no tuvieran las mismas oportunidades, que ellos sí pero no más
0 K 10

