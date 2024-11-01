California: Jueza desestima caso de deportación de jardinero mexicano y padre de 3 marines de EEUU

Una jueza de inmigración desestimó el caso de deportación contra un jardinero mexicano que fue arrestado en el sur de California el año pasado. Ahora, el padre de tres marines de Estados Unidos está en camino de obtener la residencia legal permanente en el país.
No lo han hecho porque no era necesario para vivir y trabajar en el país. Ahora es que vienen las lamentaciones.
También porque el tipo de inmigración suele ser de pocos estudios y hacer todos esos papeleos requiere los servicios de un abogado, que no son baratos. En España pasa igual.
Parte del problema de EE.UU es que si entras de manera irregular es poco menos que imposible poder regularizar tu situación. Eso sin pararse a mencionar… » ver todo el comentario