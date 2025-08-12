Calella se resiste a empadronar a 200 obreros de la reforma del Camp Nou

Más de 700 de los más de 2.000 trabajadores que reforman con sudor y madrugones el estadio del FC Barcelona se alojan en hoteles de Calella. Algunos llevan más de un año en esa ciudad. Limak, la compañía turca a la que el Barça asignó la reforma, ha pedido al Ayuntamiento empadronar a unos 200 empleados de fuera de la Unión Europea para que tengan “acceso al sistema público sanitario solo en caso de necesidad fuera del horario laboral”. La inscripción en el padrón, sin embargo, está topando con el Ayuntamiento que ha paralizado los trámites.