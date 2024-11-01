edición general
Cajas botín, las nuevas tragaperras de la generación Z: "Los videojuegos se han convertido en casinos online"

Cajas botín, las nuevas tragaperras de la generación Z: "Los videojuegos se han convertido en casinos online"

Las nuevas tragaperras no hacen ruidos de monedas ni se encuentran en los bares, se esconden dentro de los videojuegos. Son las conocidas como loot boxes, cajas digitales que prometen premios al azar a cambio de dinero real, y que se están convirtiendo en los casinos de la generación Z.

hazardum #3 hazardum *
Las cajas de botín, o las monedas de los juegos que se compran con dinero real para distorsionar su valor, no deberían tener cabida en los videojuegos, solo buscan engañar al consumidor y no es algo limpio ni transparente.

Se debería poder obtener el contenido del juego jugando, pero si sacan algún extra añadido como skins, etc, debe ser con moneda real y sabiendo lo que pagas, pero sin afectar al juego.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
No tan diferentes de los cromos de la Gen X o las cartas coleccionables de los Millennial. Todo mal.
UnoYDos #2 UnoYDos *
Un casino al menos te da dinero real. En los juegos te dan una mierda digital con la que tienes que rezar para que otro imbécil como tu quiera pagarla. Mierda digital con tiempo de vida corto, en cuanto el juego desaparezca, adiós.
