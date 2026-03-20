La caída del teletrabajo en España : las empresas reducen las vacantes hasta un 11% mientras los empleados las siguen deseando

Un total de 280.810 ofertas de empleo publicadas en InfoJobs durante el año 2025 ofrecían la posibilidad de trabajar a distancia, lo que supone el 11% del total, una proporción tres puntos inferior a la del año 2024 y que representa poco más de la mitad del porcentaje que se logró en plena pandemia, ya que se están encadenando años de retrocesos desde lo peor de la crisis sanitaria. La modalidad de trabajo en remoto continúa descendiendo -desde 2021, momento en el que alcanzó su pico, con el 21%, y, en 2025, se situó en el 11% de las vacantes.
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Supongo que aquí es más importante mantener a los propietarios de oficinas contentos.
elpais.com/economia/2026-03-20/la-aie-recomienda-mas-teletrabajo-y-men
Ya en 2020 dieron por culo con el tema:
"Los hosteleros piden acabar con el teletrabajo y más medidas que animen a consumir"
www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20200623/7226/hosteleros-piden-acaba
Pero infojobs no es el mejor indicador de nada. Sería más correcto ver cuantos contratos se han realizado con la modalidad remota.
Y sobre todo en las grandes ciudades, no… » ver todo el comentario