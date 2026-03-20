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La caída del teletrabajo en España : las empresas reducen las vacantes hasta un 11% mientras los empleados las siguen deseando

Un total de 280.810 ofertas de empleo publicadas en InfoJobs durante el año 2025 ofrecían la posibilidad de trabajar a distancia, lo que supone el 11% del total, una proporción tres puntos inferior a la del año 2024 y que representa poco más de la mitad del porcentaje que se logró en plena pandemia, ya que se están encadenando años de retrocesos desde lo peor de la crisis sanitaria. La modalidad de trabajo en remoto continúa descendiendo -desde 2021, momento en el que alcanzó su pico, con el 21%, y, en 2025, se situó en el 11% de las vacantes.

| etiquetas: teletrabajo , españa , empresas
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8 comentarios
5 1 0 K 62 actualidad
Gry #5 Gry *
Hay unos cuantos países que lo primero que hicieron cuando se dispararon los precios del petróleo es obligar a teletrabajar a todos los que puedan hacerlo.

Supongo que aquí es más importante mantener a los propietarios de oficinas contentos.

elpais.com/economia/2026-03-20/la-aie-recomienda-mas-teletrabajo-y-men
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#6 MetalAgm
#5 Y al sector hostelero de oficinas que no quiere perder la clientela de sus cutre menus a 14€ diarios... y hacen mucho lobby pero lo que estan haciendo es causar que el pais siga retrasandose en la implantacion de teletrabajo en la UE... que se muevan a zonas residenciales y dejen de dar por culo...

Ya en 2020 dieron por culo con el tema:
"Los hosteleros piden acabar con el teletrabajo y más medidas que animen a consumir"
www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20200623/7226/hosteleros-piden-acaba
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cosmonauta #4 cosmonauta
Meneo por lo relevante del tema y porque es un tendencia mundial.

Pero infojobs no es el mejor indicador de nada. Sería más correcto ver cuantos contratos se han realizado con la modalidad remota.
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#7 MetalAgm
#4 Bueno, Infojobs si y no... porque suelen publicarse ofertas de trabajos mas teletrabaajbles (informatica y demas, si bien las mas cutres del mercado eso si) y si ahi han bajado el requisito de teletrabajo hasta el 11%... aun asi, las cifras de Eurostat estan ahi: mientras que en el norte de Europa el teletrabajo forma parte de casi el 50% de los trabajadores, en España se ha estancado entre un 10%-14%, asi que esas cifras no van muy desencaminadas...
Y sobre todo en las grandes ciudades, no…   » ver todo el comentario
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lonnegan #1 lonnegan
Viendo los precios del carburante, debería ser el el gobierno el que lo impusiera.
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#2 MetalAgm *
#1 El Ministerio de Transición Digital esta muy ocupado con Oscar Lopez haciendo no se que en vez de promocionar el teletrabajo tanto en empresas privadas como en administracion y fundaciones de instituciones publicas... pero nada, siguen a lo suyo que pase el tiempo y que la vivienda se siga tensionando en las zonas de mas demanda y concnetracion de empleo, que la gente cada vez tenga que irse a vivir mas lejos y que tengan que hacer mas kilometros al dia... no sea que el hostelero de menu del dia cutre de la ofi y el jefe que quere ver los culos de sus empleados se pongan tristes... pues nada, hasta que reviente todo...
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alpoza #3 alpoza
Ahora que el precio de la movilidad se va a disparar y el precio de vivir en las grandes ciudades aumentar más que nunca, la respuesta es más teletrabajo, no se que hace Pedro que no legisla y consigue que le televotemos más.
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#8 MetalAgm
#3 El Ministerio de Transicion Digital ni está ni se le espera. Oscar Lopez esta mas pendiente de su lucha contra Ayuso en Madrid que de hacer que Ayuso pierda poder real haciendo que el teletrabajo reduzca la demanda de vivir en Madrid... ni en empresas privadas ni en administraciones ni en fundaciones operando en instituciones publicas... nada, no fomenta el teletrabajo ese ministerio ni para atras...
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menéame