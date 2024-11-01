La caída de Tania Varela: la narcoabogada más buscada  

La caída de Tania Varela revela uno de los casos más impactantes del crimen organizado en España: una abogada respetada que terminó vinculada a redes de narcotráfico gallego, lavado de dinero y estructuras mafiosas conectadas con rutas internacionales de cocaína. Este documental criminal analiza cómo una figura del ámbito legal pasó a convertirse en una de las fugitivas más buscadas por Europol, mientras operativos encubiertos, traiciones internas y decisiones peligrosas la arrastraban hacia un mundo dominado por narcos, corrupción y violencia.