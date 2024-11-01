edición general
La caída del régimen de Irán no es inminente, pero sí inevitable

Las protestas internas, la crisis económica y el conflicto regional han llevado a la teocracia a su punto más bajo. Los escenarios van desde una intervención estadounidense hasta una dictadura militar.

