La caída de la inmigración no autorizada frena el crecimiento del empleo, según un informe de la Reserva Federal de San Francisco.(ENG)

La reciente caída de la inmigración no autorizada hacia Estados Unidos ha frenado el crecimiento del empleo, especialmente en la construcción y la industria manufacturera, y es probable que esas tendencias continúen, según muestra una nueva investigación publicada el martes por la Reserva Federal de San Francisco. El estudio analizó el rápido aumento de inmigrantes no autorizados a partir de 2021 y la desaceleración que comenzó en marzo de 2024, y concluyó que el crecimiento del empleo a nivel local aumentó y luego se redujo en paralelo...