La caída de la inmigración no autorizada frena el crecimiento del empleo, según un informe de la Reserva Federal de San Francisco.(ENG)

La reciente caída de la inmigración no autorizada hacia Estados Unidos ha frenado el crecimiento del empleo, especialmente en la construcción y la industria manufacturera, y es probable que esas tendencias continúen, según muestra una nueva investigación publicada el martes por la Reserva Federal de San Francisco. El estudio analizó el rápido aumento de inmigrantes no autorizados a partir de 2021 y la desaceleración que comenzó en marzo de 2024, y concluyó que el crecimiento del empleo a nivel local aumentó y luego se redujo en paralelo...

azathothruna #1 azathothruna
Se confirma que los colonizadores necesitan ESCLAVOS para mantener su nivel de vida, uno de los pilares de su orgullo vacio
NoEresTuSoyYo #2 NoEresTuSoyYo
#1 Se les llena la boca en contra de los inmigrantes ilegales pero aún no he visto ni un comentario hablando de los "empresarios" que abusan y los contratan por la mitad y echando mas horas.

Exactamente como ocurre en España
