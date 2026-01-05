edición general
La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo

Los organizadores de la cabalgata tomaron la decisión para evitar que los animales sufriesen daños: 'Ha sido un pequeño accidente', dice el alcalde

#1 Astur_
y que esperaban metiendo caballos con herraduras de hierro por esas calles? oviedo en cada cabalgata la lia...
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
#1

En alguna cabalgata he visto yo un reguero de chispas provocada por las herraduras pegando bien contra la piedra (no era Oviedo .. era Avilés)

Y lo de meter un caballo que es un bicho un tanto asustadizo entre tanto ruido ... igual no es la mejor idea del mundo (bueno, salvo en Menorca donde ponen el caballo en dos patas y se mete la gente debajo)
#5 Astur_
#3 pobres caballos de la policia que los meten en manifestaciones mientras disparan pelotas de goma
andando #6 andando
#5 en pocas manifestaciones has estado
jonolulu #2 jonolulu
Los organizadores de la cabalgata tomaron la decisión para evitar que los animales sufriesen daños.

Lo propio es no meter animales en una cabalgata si no quieres que sufran
#4 Astur_
#2 bueno antes traían renos y se montara gorda...
