El café se encarece cerca de un 20% interanual y el sector ajusta márgenes para sostener el consumo
Las empresas confían en la demanda, la planificación y acuerdos de suministro para mantener crecimiento
café
inflación
ipc
hostelería
#2
Quillotro
Los de los bares, que no me vengan con milongas, que un encarecimiento del 20% son dos céntimos y aprovecharán para subir 20. El café que sirven les cuesta a ellos 10 céntimos de materia prima. Como cuando subió el hielo. Un cubito pasó de costarles dos a costarles a costarles cuatro céntimos y por eso el refresco subió veinte y el cubata un euro.
#5
Antipalancas21
Un kilo de café permite preparar aproximadamente 140 tazas, el café en grano es el mas barato, sale por 0,10 euros por taza de café, que es el que casi todos usan.
#6
ChingPangZe
en los bares no se pero en el super un 50% en los ultimos 12 meses..
#7
Don_Pixote
Con la mierda de torrefacto que ponen dudo que salgan perdiendo por mucho que suba
#1
Tiranoc
Pues nada, será cuestión de tomarlo solo.
#3
Quillotro
#1
¿Para no pagar el de tu acompañante?
#4
Tiranoc
#3
o la leche que se le puede echar
#8
Albarkas
#1
O de pedir un carajillo sin café
