edición general
4 meneos
5 clics
CAF defiende su participación en el tranvía de Jerusalén y habla de sus "impactos positivos" en Palestina

CAF defiende su participación en el tranvía de Jerusalén y habla de sus "impactos positivos" en Palestina

La empresa vasca CAF, con sede en Beasain y de cuyo accionariado forma parte en un 3% el Gobierno vasco, ha defendido este jueves su contrato del tranvía de Jerusalén, cuya línea se adentra en territorio ocupado por Israel en Palestina, y ha asegurado que la empresa está “firmemente comprometida con la ética empresarial y el respeto de los Derechos Humanos en todas sus operaciones”. Asegura que el proyecto no supone “ninguna vulneración de los Derechos Humanos”, sino que “genera impactos positivos en la población” de Palestina a pesar de los re

| etiquetas: caf , jerusalén , onu , listado , empresas
4 0 0 K 54 actualidad
13 comentarios
4 0 0 K 54 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
“genera impactos positivos en la población” de Palestina .
Han explicado como? O es una frase hecha para quedar bien?
3 K 50
satchafunkilus #5 satchafunkilus
#3 "¿Han explicado como?"

Supongo que haciéndolo más dinámico y paradigmático.
0 K 7
Ovlak #9 Ovlak
#5 Y sinergias, muchas sinergias
0 K 12
#6 PerritaPiloto
#3 Los generaría si pudiesen utilizarlo.
0 K 9
#7 cajadecartonmojada
#3 Seguro que pueden convertirse en "un bombardeo de inversiones".
0 K 14
ur_quan_master #12 ur_quan_master
#3 mientras están en el tranvía no están matando palestinos o así.
0 K 11
#1 IsraelEstadoGenocida *
Se me antoja difícil justificar el impacto positivo para los Palestinos que pueda tener consolidar la presencia israelí en territorios ocupados.
2 K 32
Mltfrtk #13 Mltfrtk *
#1 Se están riendo en nuestra cara mientras se lucran de un genocidio. Esto es muy grave. No puede quedar así.
0 K 16
Gry #2 Gry
"nos dan dinero"
1 K 20
capitan__nemo #11 capitan__nemo
Impactos positivos, ... ni que hubieran usado los tranvias para llevar bombas o tropas de las fdi.
0 K 19
Mltfrtk #8 Mltfrtk
Los directivos de esta empresa deben ser detenidos y juzgados por crímenes de lesa humanidad, por lucrarse de un genocidio.
0 K 16
kodiak #10 kodiak
Impactos en hospitales, escuelas, campamentos de refugiados... Les ha faltado decir "impactos explosivos en la población Palestina".
0 K 13
Pertinax #4 Pertinax *
¿Qué población? Si puede que en un tiempo ya no quede población palestina, y todo sea Israel. Qué cojones hay que tener.
0 K 11

menéame