edición general
19 meneos
51 clics
Cae Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, el narco más buscado en un operativo de seguridad

Cae Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, el narco más buscado en un operativo de seguridad

El Gobierno de México ha matado este domingo a Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo. En un operativo en la sierra del Estado de Jalisco, donde El Mencho ha campado a sus anchas desde hace décadas protegido por sus huestes criminales, las fuerzas de seguridad mexicanas han acabado con el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más letal del país, con tentáculos en todo todo el mundo.

| etiquetas: mencho , méjico , cjng , nemesio oseguera , narcotrafico
17 2 0 K 211 actualidad
6 comentarios
17 2 0 K 211 actualidad
Bonzaitrax #5 Bonzaitrax
"Ninguno queda ya en la calle. El Chapo y El Mayo, líderes del extinto Cartel de Sinaloa" o como el "periodista" del País, no tiene ni puta idea de lo que ocurre en México :palm:
0 K 11
Dramaba #6 Dramaba
El Cártel de Jalisco new generation? xD
0 K 10
Gnomo #2 Gnomo
Se viene guerra civil por las calles de México
0 K 10
Kasterot #4 Kasterot
#2 canal YouTube wicha las noticias.
Ataques en Jalisco, Reinosa, Guadalajara.... Varios estados atacados
1 K 24
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
ya no tienen a quien cantar los "mexicanos" casi que el lidel de las cuatro letras tenia mas peso que sus compinches en la presidencia del narco estado mexicano
0 K 8
Fj_Bs #3 Fj_Bs
Muro de pago , no importa no es Fiable el Pais seguro EEUU participo
0 K 7

menéame