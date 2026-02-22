Cae Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, el narco más buscado en un operativo de seguridad

El Gobierno de México ha matado este domingo a Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo. En un operativo en la sierra del Estado de Jalisco, donde El Mencho ha campado a sus anchas desde hace décadas protegido por sus huestes criminales, las fuerzas de seguridad mexicanas han acabado con el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más letal del país, con tentáculos en todo todo el mundo.