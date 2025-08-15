Cada grado por encima de los 29º eleva hasta un 7% el riesgo de sufrir un infarto

Lo peor de la ola de calor que durante esta semana está ‘quemando’ la Región de Murcia con temperaturas casi extremas está todavía por llegar. Más allá de que la Comunidad se haya escapado por ahora de incendios importantes como los que estos días están asolando buena parte del mapa de España, hay que tener en cuenta igualmente las consecuencias perjudiciales que podría tener para la salud sufrir los excesos de las altas temperaturas, tales como insolaciones o golpes de calor.