Cachemira, el agua que fluye por la yugular

En términos materiales, el conflicto entre la India y Pakistán es la pugna por el control de la cuenca del río Indo. Pocos días antes del atentado de Pahalgam —en el que 26 turistas fueron ejecutados por su religión, un acto que tiene una fuerte resonancia con la violencia vivida durante la partición del subcontinente indio—, el jefe de las fuerzas armadas paquistaníes declaró ante una distinguida audiencia que Cachemira era “la vena yugular de Pakistán”. “No abandonaremos a nuestros hermanos cachemires en su lucha heroica contra la ocupación d