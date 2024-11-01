BYD registra patentes para motores eléctricos con flujo variable que prometen mayor autonomía [ENG]

Reciente divulgación de patentes indica que BYD ha reforzado su trabajo en la tecnología de motores síncronos de imanes permanentes de flujo variable, con cuatro solicitudes publicadas por la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA).



Los documentos describen soluciones técnicas que pueden ajustar dinámicamente el flujo magnético del rotor, permitiendo al motor funcionar de manera más eficiente a lo largo de un amplio rango de velocidades y condiciones de carga. Mediante la gestión activa de la intensidad magnética, los diseños buscan reducir las pérdidas de energía a altas velocidades debido a fuerzas electromagnéticas opuestas, manteniendo un par motor potente a velocidades más bajas.



En un diseño de motor de flujo variable, el flujo magnético se dirige mediante elementos móviles o controlables dentro del rotor o el circuito magnético circundante.