Bustinduy anuncia un "plan de intervención urgente" de la vivienda que prohíba especular

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha adelantado este sábado su voluntad de presentar un "plan de intervención urgente" de la vivienda que prohíba la compra especulativa, terminar con el "acaparamiento" de casas en pocas manos y acabar con los pisos turísticos ilegales
Ah, todavía no
No digo que alguna de las cosas que dices no sea bueno, o incluso necesario, pero de nada sirve construir y facilitar la construcción si la mayoría se dedican a la especulación.
Hay que construir más, pero primero hay que asegurarse que solo se pueda usar para vivir.
Hacer vivienda pública es muy caro.
Y la prueba, es que partidos que dan tus mismas soluciones, tienen muchas comunidades autónomas (que tienen las competencias), pero no lo hacen, al menos en medida suficiente para que mejore la situación.
A ver quién es el guapo que paga en negro 300k para un piso de protección ofial sin que le cacen (algún tonto lo hará, pero para sacar 300k, como no los tengas debajo del colchón le saltan a hacienda todas las alarmas... que es tanto para ingresar, como para sacar)
Desconozco la legislación exacta (entre otras cosas, porque creo que es autonómica), pero lo que conozco, es que no se puede vender en X tiempo.
Conozco casos de gente que la pide, luego la alquila y piensa en venderla en cuanto se puede. Por supuesto, gente que económicamente no la necesita.
www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13561580/09/25/vivi
Este problema es multifactorial y por eso no van a arreglar nada
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se niegan a aplicar los instrumentos que tenemos para controlar los alquileres
Las gobernadas por el PSOE están en la misma situación, o peor.
Con la excepción de Cataluña claro, que así les va.