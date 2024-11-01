Buscyl alcanza las 217.000 tarjetas y se extenderá a 444 nuevas rutas a partir del próximo lunes

El nuevo sistema Buscyl, que establece la gratuidad del transporte metropolitano e interurbano para los empadronados en Castilla y León, ha alcanzado ya las 217.000 tarjetas emitidas, tras aplicarse en 284 rutas desde el 1 de septiembre. La siguiente fase del despliegue, prevista para el próximo lunes, 15 de septiembre, permitirá añadir otras 44 rutas nuevas en la Comunidad, para completar su desarrollo el 30 de septiembre en el conjunto de las 2.610 existentes.