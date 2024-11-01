Buscan a un motorista desaparecido tras ser arrastrado al cruzar un río en Íllora

El suceso ha tenido lugar pasadas las 14.00 horas de este 28 de diciembre. El hombre circulaba con otros dos motoristas por el arroyo de la Cañada, un paraje que atraviesa desde Puerto Lope hasta Íllora, en la zona de la Sierra de Parapanda. Al atravesar el río con su motocicleta, cuyo nivel de agua estaba más alto de lo habitual por el temporal, lo ha arrastrado y actualmente se encuentra desaparecido. Fuentes consultadas indican que el desaparecido es un joven de Zujaira, pedanía de Pinos Puente.