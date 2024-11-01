Se buscan kilómetros de pasarela y un millón de metros cúbicos de arena para Semana Santa

Más de un millón de metros cúbicos de arena para Valencia o 300 metros de pasarela para el área metropolitana de Barcelona son solo algunas de las necesidades del litoral mediterráneo español tras el reciente tren de borrascas, a un mes de que las vacaciones de Semana Santa llenen las costas de turistas ávidos de playa. Los municipios costeros se afanan estos días en reparar los desperfectos que los temporales han causado en las costas y las infraestructuras cercanas, obligados a trabajar contrarreloj para mostrar su mejor cara Semana Santa.