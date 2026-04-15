Los 'burros bomberos' españoles que llevan una década sin dejar que Doñana arda

Varios proyectos en Doñana, Galicia o Cataluña recuperan burros para limpiar montes y reducir combustible vegetal. Su pastoreo constante crea cortafuegos naturales y ya protege miles de hectáreas en un contexto de incendios cada vez más intensos. Ante este escenario, algunas comunidades han optado por una solución tan antigua como innovadora: recuperar el uso de burros como herramienta preventiva contra incendios. Estos animales, que han acompañado al ser humano durante más de 7.000 años, vuelven ahora al monte para limpiar la maleza de forma constante y natural.
