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El búnker nuclear de Vigo para el apocalipsis que nunca llegó

El búnker nuclear de Vigo para el apocalipsis que nunca llegó  

Tras una Guerra Civil y una mundial, y en plena tensión por la Guerra Fría, el empresario Moisés Álvarez mandó construir a finales de los 60 en su mansión del monte de O Castro un búnker nuclear. Hoy, esta edificación es el Conservatorio Superior de Música de la ciudad, que conserva aún bajo espesos muros de hormigón este peculiar refugio.

Su acceso hoy día solo puede realizarse a través de la puerta que da a la instalación eléctrica del edificio, zona restringida por seguridad. Al búnker se accede a través de un estrecho pasillo...

| etiquetas: búnker nuclear , conservatorio , guerra fría , moisés álvarez , o castro
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4 comentarios
6 1 0 K 114 VIGO
#3 Albarkas *
¿Y para qué quieres sobrevivir a un apocalipsis nuclear?
Viviendo bajo tierra una agonía todo el tiempo que te quede. Para eso es mejor vivir un mal cuarto de hora y a pastar.
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neo1999 #4 neo1999 *
#3 Mejor morir de pie en la superficie que vivir arrodillado bajo tierra.
Che Guevara Yo.
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cocolisto #1 cocolisto
La construyeron los amigos de ET
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alpoza #2 alpoza
Que le vayan poniendo una manita de pintura..., puede que al final lo usen.
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menéame