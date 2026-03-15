El búnker nuclear de Vigo para el apocalipsis que nunca llegó  

Tras una Guerra Civil y una mundial, y en plena tensión por la Guerra Fría, el empresario Moisés Álvarez mandó construir a finales de los 60 en su mansión del monte de O Castro un búnker nuclear. Hoy, esta edificación es el Conservatorio Superior de Música de la ciudad, que conserva aún bajo espesos muros de hormigón este peculiar refugio.



Su acceso hoy día solo puede realizarse a través de la puerta que da a la instalación eléctrica del edificio, zona restringida por seguridad. Al búnker se accede a través de un estrecho pasillo...