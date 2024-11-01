edición general
¿Es una buena idea dar de comer a los pájaros?

Un estudio evidencia cómo las tendencias poblacionales de las especies que se alimentan en comederos frecuentemente son favorables, mientras que las de aquellas especies que no suelen acudir a ellos resultan en la mayoría de los casos negativas. El aprovisionamiento de comida a una escala enorme en los jardines del Reino Unido podría estar provocando que las especies menos comunes, subordinadas y que no usan los comederos sean incapaces de competir con las especies abundantes, dominantes, que sí los utilizan.

#1 Pitchford
Pues poner comederos para pájaros puede efectivamente perjudicar a las especies menos adaptables. De ponerlos para los gatos, ya ni hablamos.
#7 Pitchford
#6 Pues no tiene por qué ser así. Si unas especies proliferan gracias a los comederos invernales, cuando llega la primavera y tienen que competir todas por los insectos para alimentar con proteinas a los polluelos, las que han sufrido más en invierno sufren además esa competencia adicional en primavera.
#3 kaos_subversivo
No me termina de cuadrar que una especie que come de comederos "humanos" suponga competencia para los que no.
#5 Pitchford
#3 No sé si has leído el artículo. Se cree que esas especies que se adaptan a los comederos proliferan y reducen la disponibilidad de alimentos de las especies que no lo hacen. Pienso que también podría ser que las especies que no van a los comederos sean más insectívoras, que son las que más están sufriendo el colapso de los insectos..
#6 kaos_subversivo
#5 pues me lo he leido dos veces, y no me queda claro, la verdad. A mas comida, mejor para todos, no?
#2 Vamohacalmano
Depende, preguntémosle al pájaro a ver qué opina.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#2 mejor que ir preguntando a los pájaros su opinión, en lugar de darles un pescado, dales una caña y enséñalos a pescar.
