¿Es una buena idea dar de comer a los pájaros?

Un estudio evidencia cómo las tendencias poblacionales de las especies que se alimentan en comederos frecuentemente son favorables, mientras que las de aquellas especies que no suelen acudir a ellos resultan en la mayoría de los casos negativas. El aprovisionamiento de comida a una escala enorme en los jardines del Reino Unido podría estar provocando que las especies menos comunes, subordinadas y que no usan los comederos sean incapaces de competir con las especies abundantes, dominantes, que sí los utilizan.