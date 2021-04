Guardiola contra la Superliga: "No es deporte si perder no tiene importancia"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, no se ha mordido la lengua. En la primera rueda de prensa en la que ha tenido la oportunidad de opinar sobre la Superliga, de la que su club es fundador, ha cargado con mucha dureza contra esta nueva competición: "No es deporte si el éxito está garantizado. No es deporte si perder no tiene importancia ".