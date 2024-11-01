edición general
La brutal odisea de los Williams a cambio de una oportunidad

La brutal odisea de los Williams a cambio de una oportunidad

En busca de la estabilidad que se les negaba en su país, Ghana, los padres de Iñaki y Nico Williams sufrieron multitud de penalidades para llegar a España.

fofito #4 fofito
Por cierto,me permito dedicar el envío (que no me corresponde) a todos a aquellos que les sale sale la vena castiza cuando se trata de inmigrantes y todo lo que les rodea...

Que os jodan

doramono
Moraleja: tienen que venir más porque necesitamos buenos futbolistas

Kantinero #2 Kantinero
Son muy buena gente que se equivocaron de club, deberían de jugar en Osasuna por vergüenza torera

fofito #3 fofito
#2 Acabarían en el Athletic,y lo sabes :troll:

Narmer #1 Narmer
Da para película, sin duda. La pregunta es si la protagonizarían Mario Casas, Daniel Rovira o Resines.


