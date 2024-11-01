·
6
meneos
48
clics
La brutal odisea de los Williams a cambio de una oportunidad
En busca de la estabilidad que se les negaba en su país, Ghana, los padres de Iñaki y Nico Williams sufrieron multitud de penalidades para llegar a España.
williams
historia
deporte
migrantes
#4
fofito
Por cierto,me permito dedicar el envío (que no me corresponde) a todos a aquellos que les sale sale la vena castiza cuando se trata de inmigrantes y todo lo que les rodea...
Que os jodan
1
K
21
#5
doramono
Moraleja: tienen que venir más porque necesitamos buenos futbolistas
0
K
20
#2
Kantinero
Son muy buena gente que se equivocaron de club, deberían de jugar en Osasuna por vergüenza torera
0
K
11
#3
fofito
#2
Acabarían en el Athletic,y lo sabes
0
K
10
#1
Narmer
Da para película, sin duda. La pregunta es si la protagonizarían Mario Casas, Daniel Rovira o Resines.
0
K
8
