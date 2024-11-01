edición general
La brutal necesidad de “mudarnos” al espacio

Imagina una supercomputadora del tamaño de una fábrica ubicada entre la Tierra y la Luna, alimentada por energía solar infinita y enfriada por el frío cosmos. Suena a ciencia ficción, pero para los hombres más ricos del mundo, como Elon Musk y Jeff Bezos, construir un centro de datos en el espacio es el único plan de negocios viable. Estamos pasando de la era de la exploración espacial a la era de la infraestructura espacial, debido a que en la Tierra nos estamos quedando sin espacio, pero no sin espacio para vivir, sino sin espacioparaprocesar

2 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Lo bueno es que allí mi mujer estaría super contenta. Tiene mucho espacio para guardar sus cosas.
woody_alien #2 woody_alien
#1 Por mucho espacio que tengan lo llenan igual xD
