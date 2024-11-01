edición general
Brutal caso de bullying en Portugal: compañeros amputan dedos a niño de 9 años

Según la madre, su hijo era víctima constante de bullying por su origen brasileño, color de piel, sobrepeso y por ser nuevo en el colegio. Asegura que ya había sido golpeado, estrangulado, tironeado y humillado en otras ocasiones. Pese a las denuncias previas, la escuela nunca tomó medidas, del mismo modo, minimizó la gravedad, calificándolo como una travesura. Una docente llamo a la madre para informarle que el menor “estaba jugando” y se había lastimado con una puerta, restando importancia al hecho: “le podría haber pasado a cualquier niño”.

#1 Katos *
A ver... Eso no es bulling. Eso ya pasa a ser otra cosa.

Si denunciaron previamente en la escuela el. Director tendrá que dimitir al menos
2 K 30
#2 Lusco2
#1 "Después de que la escuela minimizara lo ocurrido y lo calificara como una simple broma entre alumnos."
Antes de que dimita me pido hacerle una broma entre adultos
0 K 6
#3 flixter
El problema ahí es que el padre no avisó a los padres de los demas niños que, en caso de que haya problemas, antes irían sus hijos al hospital.

Cuando un par de idiotas le tocaron las narices a mi hija, y estaba claro que la escuela no iba a hacer mucho, una reunion para conciliar en el despacho del director con los padres de los imbéciles fué suficiente para que entendieran que antes irían ellos al hospital que nosotros. El problema se acabó al día siguiente.
0 K 6

