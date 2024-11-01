Brutal caso de bullying en Portugal: compañeros amputan dedos a niño de 9 años

Según la madre, su hijo era víctima constante de bullying por su origen brasileño, color de piel, sobrepeso y por ser nuevo en el colegio. Asegura que ya había sido golpeado, estrangulado, tironeado y humillado en otras ocasiones. Pese a las denuncias previas, la escuela nunca tomó medidas, del mismo modo, minimizó la gravedad, calificándolo como una travesura. Una docente llamo a la madre para informarle que el menor “estaba jugando” y se había lastimado con una puerta, restando importancia al hecho: “le podría haber pasado a cualquier niño”.