Bruselas sigue los pasos de España: Israel ya no es intocable | Público

La Unión Europea está virando hacia posicionamientos más propalestinos.

#2 Forestalx
Estar contra la muerte, el genocidio, el hambre... No es propalestino. Es humano.
javibaz #3 javibaz
Ya era hora
aupaatu #1 aupaatu *
Esta virando hacia posicionamientos más lógicos y de acuerdo con la declaración de los derechos humanos.
sotillo #8 sotillo
#1 Que España abra el camino, España y otros pocos, no está mal
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
Y todo gracias a Feijóo...
#4 gutt *
La historia está condenada a repetirse por una sencilla razón: somos mucho más IDIOTAS e intolerantes que antes.
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Pero vamos retraso, más s podía haber hecho.
DeepBlue #6 DeepBlue
Maldito Perro Sanxe
#7 DonaldBlake
Está bien eso de ser los pioneros en cosas como esta; aunque lo de ir a paso de caracol...
