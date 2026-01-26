Bruselas recuerda a Sánchez que no tiene competencias para legislar sobre las redes sociales

Ningún país puede imponer condiciones propias a las redes sociales, que son empresas que operan en todo el mercado interior europeo, distintas de las que ya se recogen en la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, en inglés).
| etiquetas: facebook , instagram
www.rtve.es/noticias/20260126/francia-da-primer-paso-para-prohibir-a-m
Si cumple con los requisitos de la DSA, colará, por ejemplo: "Sin embargo, respecto a las limitaciones impuestas a los menores, la Comisión no tiene ninguna objeción. Hasta ahora, Francia, Dinamarca, Polonia, Italia, Grecia, Alemania o Bélgica ya han aprobado o tienen previsto aprobar leyes que limitan el uso de redes sociales hasta determinada edad."
Esto es humo del ABC, sin más.
"La Comisión Europea considera que el Gobierno español debe comunicarle cuáles son los detalles finales de la legislación que ha sido anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reforzar el control de las plataformas y redes sociales de internet. La puntualización se debe a que ningún país puede imponer condiciones propias a las redes sociales, que son
… » ver todo el comentario