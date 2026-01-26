edición general
Bruselas recuerda a Sánchez que no tiene competencias para legislar sobre las redes sociales

Ningún país puede imponer condiciones propias a las redes sociales, que son empresas que operan en todo el mercado interior europeo, distintas de las que ya se recogen en la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, en inglés).

10 comentarios
Comentarios destacados:    
PaulDurden #5 PaulDurden
Supongo que a Francia también le llamaron la atención por eso.

www.rtve.es/noticias/20260126/francia-da-primer-paso-para-prohibir-a-m
63
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
lo llevo diciendo, nos chapan internet y nos meten a CharoGpt xD xD en serio, menudo ataque psicotico tienen, hasta los del bunker del 45 estarian hasta escandalizado por el nivel de oligofrenia
41
curaca #2 curaca
¿Otro nuevo brindis al sol de Sánchez?
31
strike5000 #9 strike5000
#2 Más otra...  media
22
laveolo #4 laveolo
Ruido del ABC: "deberán comunicar el texto final al ejecutivo comunitario, para determinar si cumple o no la DSA".

Si cumple con los requisitos de la DSA, colará, por ejemplo: "Sin embargo, respecto a las limitaciones impuestas a los menores, la Comisión no tiene ninguna objeción. Hasta ahora, Francia, Dinamarca, Polonia, Italia, Grecia, Alemania o Bélgica ya han aprobado o tienen previsto aprobar leyes que limitan el uso de redes sociales hasta determinada edad."

Esto es humo del ABC, sin más.
30
strike5000 #10 strike5000
#4 Pues eso. Le recuerda que no tiene competencias y le pide que concrete las medidas, lo que dice el titular.

"La Comisión Europea considera que el Gobierno español debe comunicarle cuáles son los detalles finales de la legislación que ha sido anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reforzar el control de las plataformas y redes sociales de internet. La puntualización se debe a que ningún país puede imponer condiciones propias a las redes sociales, que son

…   » ver todo el comentario
9
#1 Febrero_2026
"Bruselas me puede lamer mi perruno escroto por delante y por detrás" dijo Sánchez.
16
timeout #6 timeout
Y ¿Francia si? O como va esto
15
pitercio #7 pitercio
Ni Trump a secuestrar por ahí peña, pero queda claro que primero haces lo que te salga la polla y luego ya si eso.
14
#8 Nasser
Bulo o más bien intento de engaño del facha-ABC, ni se ajusta a la realidad ni es verdad, en fin siguiendo: "el que pueda hacer que haga" de Aznar.
7

