Bruselas plantea el cierre de estancos y subir la edad mínima de acceso al tabaco

La Comisión Europea ha planteado acatar una paquete de medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e implementar un nuevo plan de lucha contra el tabaquismo. En un documento, al que ha tenido acceso este periódico, plantea, entre otras cosas, reducir el número de puntos de venta, prohibir cualquier tipo de incentivo a los estancos y demás puntos de distribución, incrementar la edad mínima de compra, impedir la introducción de nuevas marcas de cigarrillos y vetar cualquier tipo de apoyo estatal a los productores de tabaco.