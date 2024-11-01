edición general
Bruselas plantea el cierre de estancos y subir la edad mínima de acceso al tabaco

La Comisión Europea ha planteado acatar una paquete de medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e implementar un nuevo plan de lucha contra el tabaquismo. En un documento, al que ha tenido acceso este periódico, plantea, entre otras cosas, reducir el número de puntos de venta, prohibir cualquier tipo de incentivo a los estancos y demás puntos de distribución, incrementar la edad mínima de compra, impedir la introducción de nuevas marcas de cigarrillos y vetar cualquier tipo de apoyo estatal a los productores de tabaco.

#3 Barriales *
#_1 en la oposición frontal de la banda de delincuencia organizada pepetarra y los hijos puta fascista de box.
Para alcama.
5 K 77
antesdarle #8 antesdarle
Subir la edad mínima? Ya nos estamos americanizando? Si eres mayor de edad para votar lo eres para tener los mismos derechos que cualquier otro adulto. Si lo que quieres prohibir lo prohibes pero dejemos de tratar a la gente por gilipollas.
1 K 21
Asimismov #7 Asimismov
Muchos estancos son locales de juego, habría que cerrarlos todos.
Lo malo es que comprarás tabaco en máquinas y apostará directamente desde tu móvil.
0 K 12
alcama #1 alcama
¿ Lo de que en España no se pudiese fumar en terrazas donde quedó?
2 K 8
Gry #4 Gry
#1 Lo último que leí es que están tramitándolo pero no se espera que entre en vigor antes del año que viene.
1 K 27
alcama #5 alcama
#4 OK, gracias
0 K 5
Fran_Ramos #2 Fran_Ramos
Venga si no lo prohíben es porque da mucho dinerito en impuestos...
0 K 6
#6 Pixmac
#2 Y muchos gastos en tratamientos médicos. Y sin contar los gastos en limpieza y suelos contaminados.
1 K 31

