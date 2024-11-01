edición general
14 meneos
13 clics
Bruselas opta por la tibieza con Israel pese a las crecientes denuncias de genocidio

Bruselas opta por la tibieza con Israel pese a las crecientes denuncias de genocidio

Aunque el informe de la Comisión Independiente de la ONU concluye que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y que la Convención sobre el Genocidio remarca que los Estados deben castigarlo y prevenirlo, la Comisión Europea, atada por los países miembros, solo propone medidas comerciales de escaso impacto. Cuando el Parlamento Europeo sacó adelante una descafeinada resolución con el apoyo a las medidas que había anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para que Israel frenase el genocidio que está llevando a cab

| etiquetas: unión europea , israel , genocidio , palestina , vasallaje , servilismo
12 2 0 K 115 actualidad
10 comentarios
12 2 0 K 115 actualidad
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Bruselas no, los peperos europeos, con la Von Genociden a la cabeza.
0 K 13
Mark_ #9 Mark_
#7 la única (y última) democracia que nos queda y es bastante limitada es elegir dónde gastamos el dinero que podemos elegir gastar cuando lo tenemos.

Y ni así.
0 K 12
Mark_ #3 Mark_
Han visto que ni aunque salga masivamente media Europa a la calle, y no ya media Europa sino medio mundo y no pasa absolutamente nada pues empujarán el n*bo un poquito más para adentro, que siempre cabe algo más.
0 K 12
#7 Dav3n
#3 Lo cual te indica a qué nivel anda actualmente el poder real del "pueblo llano".

Entre 0 y menos 100 más o menos (para que nos quede clarito).

Llamar democracia a lo que gobierna occidente es un insulto a la inteligencia.
0 K 11
JuanCarVen #6 JuanCarVen
#5 ¿Izquierda liberal en Europa? Joder si se ha movido la ventana de Overton para ver a los liberales de izquierdas.
0 K 12
#8 Dav3n
#6 El PSOE es un partido de supuesta izquierda que apoya medidas liberales y que jamás hará nada en contra del sistema neoliberal, dónde está la duda?

Ah sí, que no es de izquierdas. Ya, pero para muchos si, así andamos.
0 K 11
#1 Dav3n *
Oh baia, qué sorpresa! Qué será lo siguiente, imprimir 1.2 billones para apuntalar la economía yankee?

Oh, wait!

*Corrección: Mea culpa, no van a "imprimir", ahora les sobra con emitir deuda. Y esperad, que quedan dos telediarios para que nos metan el leuro digital, ya veréis qué sexy picante va a ser.
0 K 11
JuanCarVen #2 JuanCarVen
#1 Con medidas así es normal que suba la extrema derecha, me refiero a la deuda.
0 K 12
#4 chochis
#2 y la devaluación constante del trabajo.
0 K 11
#5 Dav3n
#2 Claro, lo gracioso es que extrema derecha no se lo pensaría para emitir esa deuda o para abrir las puertas a que EEUU instaure el derecho de pernada en Europa, exactamente lo mismo que va a hacer la izquierda liberal pero sin tanta tontería de justificarse xD
0 K 11

menéame