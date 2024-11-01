edición general
17 meneos
20 clics
Bruselas comienza el proceso para eliminar los aranceles a EEUU y activar el acuerdo con Trump

Bruselas comienza el proceso para eliminar los aranceles a EEUU y activar el acuerdo con Trump

La Comisión Europea ha propuesto este jueves dos medidas para reducir los aranceles a las importaciones estadounidenses, lo que permitiría aplicar de forma retroactiva desde el 1 de agosto el acuerdo firmado con EEUU que limita al 15% los aranceles generales a productos de la UE.

| etiquetas: europa , usa , trump , aranceles
15 2 1 K 147 politica
14 comentarios
15 2 1 K 147 politica
Comentarios destacados:      
Mangione #3 Mangione *
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD

Era "para contentar a Trump" y tal, según algunos.
Ahora va a ser hasta retroactivo.

Putos fascistas traidores...
5 K 70
Deviance #2 Deviance
Y esto señores es la enésima bajada de pantalones de la UE ante los usanos.
4 K 52
#8 dasu
#2 En realidad no pasa nada. USA no tiene la capacidad de fabricar nada localmente debido a la enormidad de sus costes. Por lo que las ventas no se verán afectadas y es solamente un impuesto al consumo.

Indirectamente sí. Esta política fiscal que hacen en USA es suicida, y cuando los pobres estén pasando hambre no van a poder comprar nada. Pero otras cosas peores pasarán de mientras.
1 K 19
#14 beltraneja
#8 qué cosas peores q no poder comprar nada? Miedo me da preguntar, pero allá vamos, q cosas?
0 K 7
tul #9 tul
#2 cuando se los subieron? a estas alturas dudo mucho que quede nada para subir...
1 K 25
Urasandi #12 Urasandi
#2 unos calzonazos
1 K 23
#4 laruladelnorte
A sus órdenes y póngame a los pies de su señora. :shit:
1 K 23
xeldom #7 xeldom
Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… elegisteis el deshonor, y ahora tendréis el ano como la bandera de Japón
1 K 22
Antipalancas21 #10 Antipalancas21 *
Como se bajo la braga la Von der Leyen y los boxer los presidentes que fueron a esa reunion para que Trump se la metiera, pero bien hasta el fondo. xD
0 K 20
#6 Pepis
Si Trump es la mitad de hij0 put4 de lo que creo. En Octubre aranceles otra vez. Apuesta segura
1 K 16
Khadgar #1 Khadgar
Postrándonos ante nuestro amo y señor, para variar.
0 K 13
treu #13 treu
tanto reirse de Trump... y estan agachados ante él.
0 K 10
Lamantua #5 Lamantua
Sin vaselina.
0 K 8
#11 beltraneja
Petición a los productores españoles, que pongan bien grande el origen en la etiqueta. Gracias
0 K 7

menéame