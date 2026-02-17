Bruce Springsteen vuelve a la carretera con una gira por EE.UU. que comenzará en Minneapolis

No es ninguna coincidencia que la gira empiece el próximo 31 de marzo en Minneapolis, donde hasta hace pocos días el presidente estadounidense Donald Trump había desplegado a miles de agentes migratorios, que asesinaron a disparos a dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, el pasado enero. A finales de ese mismo mes, The Boss publicó un nuevo tema, Streets of Minneapolis, en señal de protesta y pocos días después apareció por sorpresa junto al guitarrista Tom Morello en un concierto en protesta contra la actuación del ICE
