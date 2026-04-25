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El brote de sarna noruega en el hospital de Conxo: 20 trabajadores con síntomas, 8 de baja y 4 contagios confirmados

El brote de sarna noruega en el hospital de Conxo: 20 trabajadores con síntomas, 8 de baja y 4 contagios confirmados

Los servicios de medicina preventiva y salud pública y dermatología del área sanitaria de Santiago siguen trabajando en el control y tratamiento del brote de sarna noruega detectado en el hospital provincial de Conxo. Se trata de un subtipo mucho más contagioso que el común y que según la última información de la gerencia mantiene a 20 trabajadores con síntomas, de los que en cuatro se ha confirmado el contagio. El caso índice (paciente cero) es una persona que lleva ingresada en el centro hospitalario semanas y que no presentaba síntomas.

| etiquetas: sarna noruega , conxo , contagios , salud , españa
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