edición general
6 meneos
7 clics
El brote de peste porcina genera una 'barra libre' para cazar jabalíes

El brote de peste porcina genera una 'barra libre' para cazar jabalíes

El brote de peste porcina (PPA) localizado en Barcelona ha generado una especie de barra libre contra los jabalíes en España. La detección de la enfermedad ha derivado en una ofensiva de control por parte de las comunidades autónomas que parecen fiar, si no todo, la mayoría a las escopetas.

| etiquetas: peste porcina , jabalíes , caza
5 1 1 K 79 actualidad
11 comentarios
5 1 1 K 79 actualidad
Veelicus #3 Veelicus
Antes del problema de la peste porcina ya habia un problema con los jabalies, hay demasiados.
3 K 42
repix #5 repix
#3 No tienes npi.
Matas unas ovejas o un perro y acusas al lobo.
Matas lobos, te llevas paguita, aumentan jabalíes porque su depredador natural era el lobo.
Ahora a matar jabalíes por sadismo y los 30€ que pagan.
Así es la escoria del ser inhumano
0 K 6
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#3 También hay demasiados políticos nocivos y no se cazan indiscriminadamente,
0 K 20
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Y aprovechando la cosa ¿no podemos cazar fascistas? Sería por razones huimanitarias, para que no pillaran la pesta esa :roll:
4 K 36
devilinside #10 devilinside
#1 So if I can shoot rabbits then I can shoot fascists

www.youtube.com/watch?v=cX8szNPgrEs
0 K 12
Supercinexin #2 Supercinexin
Los causantes de todo el desastre, al final, los mayores beneficiados. Como siempre en éste disparate llamado Occidente, da igual dónde mires y en qué año estés, es siempre así. El que la lía, premio. Es como funciona nuestro amado sistema.
2 K 29
#6 Daniel2000
Defina usted fascista.

Ya que cada vez mas, al que no cumulga con las ideas de unos cuantos, se le considera fascista.

Por cierto, como usted tiene esa idea de "cazar fascistas", yo le considero un fascista.



¿ Empezamos ?
0 K 13
#9 Scutarius
#6 pero si estáis de moda. Es lo transgresor, es lo que mola
0 K 7
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
como esta meneame, pero bueno, ahora que llegan la cenas de empresas, familiares con amigos, que mejor momento para comenzar esa caza? o mucho lerele por aqui y luego calladitos y con la cabeza baja??? :troll: :popcorn:
0 K 8
meroespectador #8 meroespectador
¿No se pueden reubicar lobos por la zona?
0 K 7
repix #4 repix
Pvtos sádicos siempre dispuestos para asesinar.
Ninguna novedad.
0 K 6

menéame