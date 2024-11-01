El brote de peste porcina genera una 'barra libre' para cazar jabalíes

El brote de peste porcina (PPA) localizado en Barcelona ha generado una especie de barra libre contra los jabalíes en España. La detección de la enfermedad ha derivado en una ofensiva de control por parte de las comunidades autónomas que parecen fiar, si no todo, la mayoría a las escopetas.
Matas unas ovejas o un perro y acusas al lobo.
Matas lobos, te llevas paguita, aumentan jabalíes porque su depredador natural era el lobo.
Ahora a matar jabalíes por sadismo y los 30€ que pagan.
Así es la escoria del ser inhumano
