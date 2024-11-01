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Un británico de 24 años muere tras caer de bruces por las escaleras de un complejo de apartamentos en Tenerife (ING)
El hombre de 24 años que perdió la vida tras una trágica caída por una escalera en Tenerife era, al parecer, de nacionalidad británica, y la policía ha iniciado una investigación sobre el incidente.
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reino unido
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canarias
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#1
YeahYa
Ya empieza a haber I+D por parte del turismo británico, ahora usan escaleras además de balcones.
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#15
lonnegan
#1
Se llama escaloning
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#11
slimedition
<Aviso: humor NEGRO. El texto a continuación puede herir su sensibilidad>
INVESTIGAN SI EL BALCÓN ESTABA HOMOLOGADO: LA POLICÍA BUSCA AL JUEZ DE LÍNEA TRAS UN NUEVO INCIDENTE DE BALCONING
Tenerife, abril. La Federación Internacional de Balconing (FIB) se encuentra de luto y, sobre todo, en un mar de dudas técnicas, tras el último incidente ocurrido en un complejo de apartamentos en Tenerife. Un joven turista británico, conocido en el circuito como 24-year-old man, protagonizó un salto…
» ver todo el comentario
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#14
Doisneau
El campanu
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#6
hazardum
*
24 añitos, joder, pobre. DEP
No se sabe si es accidente o no, pero hay muchos turistas que beben demasiado cuando vienen y luego se pone chunga la cosa.
1
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#10
antesdarle
#6
bueno he conocido algunos británicos que ya se ponían como las cabras en su tierra
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#13
silzul
#6
A menos que fuera un suicidio y entonces mis condolencias aprapara la familia. Todos los antecedentes me indican que es una borrachera con triste final... Y entonces de accidente nada.
1
K
16
#2
Deviance
Una nueva modalidad.......
1
K
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#5
Mediorco
Estamos ya en temporada?
0
K
14
#9
antesdarle
#5
a este paso no las terminaremos
0
K
10
#7
Io76
Se cayó de bruces por las escaleras... dos pisos.
0
K
8
#4
slimedition
Yo creo que no entendió la competición
0
K
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#3
SuperBuker
Vamos a lo importante, ¿cuenta para la competición o no?
0
K
7
#8
skaworld
*
#3
A ver, hay piñata contra el hormigón... eso es indudable.. pero si empezamos a aceptar el estilo libre la auténtica fiesta nacional se desvirtúa.
Yo soy purista y en temas de balconing quiero una ejecución limpia y tradicional, con 3 litros de sangria y en chanclas meando desde la terraza, lo otro esta bien pues... para exibiciones, como un entretenimiento menor... pero jamás a la altura del espectáculo que dan los profesionales
9
K
101
#12
ver98
*
#8
Professional Balconing Staff & an array of Instructional Programs.
Our internationally recognized staff offer years of experience and expertise in all aspects of balconing instruction and club management. Our Outdoor/Indoor certified staff have developed a robust calendar of clinics and adult balconing programs, Meetings and Tournaments. In addition, private and semi-private instruction is available. Our team is dedicated to ensuring that you have an excellent balconing experience every time you visit Spain, even in winter indoor events.
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INVESTIGAN SI EL BALCÓN ESTABA HOMOLOGADO: LA POLICÍA BUSCA AL JUEZ DE LÍNEA TRAS UN NUEVO INCIDENTE DE BALCONING
Tenerife, abril. La Federación Internacional de Balconing (FIB) se encuentra de luto y, sobre todo, en un mar de dudas técnicas, tras el último incidente ocurrido en un complejo de apartamentos en Tenerife. Un joven turista británico, conocido en el circuito como 24-year-old man, protagonizó un salto… » ver todo el comentario
No se sabe si es accidente o no, pero hay muchos turistas que beben demasiado cuando vienen y luego se pone chunga la cosa.
Yo soy purista y en temas de balconing quiero una ejecución limpia y tradicional, con 3 litros de sangria y en chanclas meando desde la terraza, lo otro esta bien pues... para exibiciones, como un entretenimiento menor... pero jamás a la altura del espectáculo que dan los profesionales
Our internationally recognized staff offer years of experience and expertise in all aspects of balconing instruction and club management. Our Outdoor/Indoor certified staff have developed a robust calendar of clinics and adult balconing programs, Meetings and Tournaments. In addition, private and semi-private instruction is available. Our team is dedicated to ensuring that you have an excellent balconing experience every time you visit Spain, even in winter indoor events.