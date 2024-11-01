Del Brexit al boom polaco: CaixaBank advierte un cambio de dueños de la vivienda en España

España sigue siendo un destino irresistible para el capital extranjero, copan el 18% de todas las operaciones, pero los británicos han dejado de ser los dueños del ladrillo; ahora lo son los alemanes, belgas, neerlandeses y, cada vez más, los polacos. Además, el extranjero ya no se limita a Málaga, Alicante o las Islas Baleares. Provincias como Castellón, Asturias, Huelva y Córdoba están entrando en el mapa. El perfil del nuevo comprador extranjero destaca por su mayor capacidad adquisitiva, frente al jubilado británico que buscaba sol barato.