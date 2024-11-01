edición general
Del Brexit al boom polaco: CaixaBank advierte un cambio de dueños de la vivienda en España

España sigue siendo un destino irresistible para el capital extranjero, copan el 18% de todas las operaciones, pero los británicos han dejado de ser los dueños del ladrillo; ahora lo son los alemanes, belgas, neerlandeses y, cada vez más, los polacos. Además, el extranjero ya no se limita a Málaga, Alicante o las Islas Baleares. Provincias como Castellón, Asturias, Huelva y Córdoba están entrando en el mapa. El perfil del nuevo comprador extranjero destaca por su mayor capacidad adquisitiva, frente al jubilado británico que buscaba sol barato.

Supercinexin #1 Supercinexin *
El jubilado británico, lo he dicho otras veces, era el perfil clásico de trabajador asalariado británico: currantes de toda la vida, o autonomillos, que se pillaban casa en España porque valían baratas, en una moneda inferior a la libra, y con una calidad de vida increíble para los gastos que les suponía.

Eso se ha terminado porque UK vuelve a ser un país pobre y sus currantes ya no tienen el poder adquisitivo que les brindaba una libra esterlina que en sus mejores momentos llegó a valer 1,60…   » ver todo el comentario
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
La compra de viviendas por extranjeros es un gran problema, tensiona mucho el mercado.
