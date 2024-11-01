La brecha silenciosa: por qué la desigualdad salarial en España es más que una crisis pasajera

La economía española se ha recuperado en los últimos años, pero en los hogares persiste la frustración. Desde 2021 el PIB real ha crecido un 12,9%, mientras que el salario por hora ha caído 0,5 puntos. Una grieta fundamental detrás de esta brecha es la desigualdad salarial. Abierta con la crisis de 2008, y pese a las mejoras recientes, ahora amenaza con ensancharse ante la revolución de la inteligencia artificial.
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Mientras el currante no recupere la conciencia de clase y deje de creerse un mierdalibertario de clase media, así seguiremos.
Yo ya estoy en el punto de querer unos políticos que teman al pueblo que un pueblo tema a los políticos, lo sé, ya se me está yendo la cabeza del asco que me dan