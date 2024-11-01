edición general
17 meneos
37 clics
La brecha silenciosa: por qué la desigualdad salarial en España es más que una crisis pasajera

La brecha silenciosa: por qué la desigualdad salarial en España es más que una crisis pasajera

La economía española se ha recuperado en los últimos años, pero en los hogares persiste la frustración. Desde 2021 el PIB real ha crecido un 12,9%, mientras que el salario por hora ha caído 0,5 puntos. Una grieta fundamental detrás de esta brecha es la desigualdad salarial. Abierta con la crisis de 2008, y pese a las mejoras recientes, ahora amenaza con ensancharse ante la revolución de la inteligencia artificial.

| etiquetas: economía , europa , brecha desigualdad , españa
15 2 0 K 236 politica
11 comentarios
15 2 0 K 236 politica
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Es simple, te llevan años vendiendo que los convenios colectivos y sindicatos son inútiles y lo que es inútil es negociar por separado (ahora saldrá el payaso diciendo que a él le han subido dos euros este mes y a sus compañeros solo 0,50 euros)

Mientras el currante no recupere la conciencia de clase y deje de creerse un mierdalibertario de clase media, así seguiremos.
10 K 117
Pacman #8 Pacman
#7 si quemas sus casas te tacharian de terrorista, sedición, golpista y mil cosas más y el ejército a la calle protegiendo los chalets
1 K 22
Pacman #6 Pacman
#5 como es del pueblo, el pueblo lo reclama
1 K 22
founds #7 founds
#6 pero sin destrozarlo estoy de acuerdo, pero los políticos seguramente rectifiquen y se den prisa en hacer lo que el pueblo quiere si lo que está en riesgo es que se queme su casa propia, ahí te aseguro que aprueban rápido lo que sea para que la ciudadanía esté contenta.
Yo ya estoy en el punto de querer unos políticos que teman al pueblo que un pueblo tema a los políticos, lo sé, ya se me está yendo la cabeza del asco que me dan
0 K 6
founds #3 founds
Eso se consigue quemando los barrios donde viven los políticos, es más eficiente que quemar las calles donde nos movemos las personas normales :troll:
2 K 20
Pacman #4 Pacman
#3 y un par de ministerios al mes, añado
0 K 11
founds #5 founds
#4 eso es del pueblo, no de los políticos. El coste no hemos de pagarlo nosotros, pero el chalet o el pisazo lo paga el seguro y el político. Eso les duele más
0 K 6
JackNorte #2 JackNorte
Si no se presiona se empeora. Si los socios de un gobierno no presionan , se empeora , eso si es todo mas amigable cuando no se presiona.
0 K 12
#11 lordban
#10 Más o menos xD Obviamente es mejor intentar algo y sindicarse que no hacer nada, pero lo veo muy muy MUY negro. Y todo esto no viene de nuevo, el tema de la devaluación de salarios se lleva viendo y hablando desde hace más de dos décadas, y no va a mejor, va a peor, y acelerando, el punto de inflexión socioeconómico no puede estar muy lejos.  media
0 K 7
#9 lordban *
#_1 Totalmente en desacuerdo. No hay convenio colectivo o sindicato que pueda contra la inercia económica que supone el ejercito laboral de reserva, tanto local como internacional, por algo las patronales siempre apoyan al gobierno con todas las regularizaciones masivas y tratados de libre comercio. Los únicos con salarios reales son los que cambiamos de empresa y renegociamos por separado. Obviamente, sé que esto no es una posibilidad ni para el 80% de los trabajadores, pero esta es la…   » ver todo el comentario
0 K 7
Baalverith #10 Baalverith
#9 Resumiendote: ¡¡ARREPENTÍOS, EL FIN ESTA CERCA!!, gracias pero de momento seguiré en mi sindicato.
0 K 7

menéame