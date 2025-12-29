La brecha generacional: de la frustración al riesgo de estabilidad social

¿Viven los jóvenes de hoy mejor que sus padres? La conquista de derechos, el avance de la ciencia o las posibilidades del ocio son sólo tres ejemplos que nos permiten argumentar que hoy los jóvenes viven mejor que sus padres y sus abuelos. Pueden expresar su orientación sexual libremente e incluso casarse con personas del mismo sexo -algo que no pudieron hacer en generaciones anteriores-, no sufren las graves consecuencias de enfermedades ya erradicadas como la polio y pueden viajar al extranjero con mucha más frecuencia...