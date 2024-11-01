edición general
La brecha financiera verde: 2.000 millones anuales para conservar la biodiversidad, 8.000 para destruirla

Una investigación denuncia que las subvenciones e incentivos al sector primario perjudiciales para la naturaleza en el Estado español son cuatro veces superiores a los fondos para su conservación. El Gobierno se había comprometido a eliminar o reformular la mitad de estos incentivos en 2025, algo que no ha abordado.

TipejoGuti #1 TipejoGuti
Por descontado que una macrogranja no gracias y que la químicos con control pero ¿Hay que atacar siempre al campo?
No nos ponemos a prohibir vuelos charters o yates, no hay una puta propuesta de ley que afecte al tío del fajo pero hay largos desarrollos, estudios e instituciones superpreocupadas por un pueblo que les importa una mierda....
