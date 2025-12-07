edición general
Brayan Palencia: El colombiano que estuvo preso en El Salvador por órdenes de Trump: “Ser torturado por cuatro meses siendo inocente es una pesadilla”

Brayan Palencia: El colombiano que estuvo preso en El Salvador por órdenes de Trump: “Ser torturado por cuatro meses siendo inocente es una pesadilla”

Brayan Palencia fue uno de los más de 200 migrantes enviados por Estados Unidos al Cecot, la megacárcel de Bukele, por supuestos vínculos con bandas criminales

comentarios
Que se lo diga a los que liberaron de Guantánamo tras años de torturas y detenidos sin cargos.

Alguno de ellos incluso llegó a reconocer que DeSantis estaba presente
www.meneame.net/story/documental-sobre-desantis-guantanamo-donde-inves
Si eres culpable, la tortura se lleva mejor...
