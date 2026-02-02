edición general
Brasil descubre con alarma que 13.000 alumnos a punto de acabar Medicina no saben lo mínimo para ejercer

Un tercio de los cursos universitarios suspende la primera evaluación nacional de la enseñanza a los futuros médicos. Las facultades con peores notas son municipales o privadas

elTieso #1 elTieso *
Relacionada: Italia permite a médicos y enfermeras brasileñas trabajar allí sin revalidación de título hasta 2029 italianismo.com.br/es/italia-libera-medicos-e-enfermeiros-brasileiros- El resto de la UE no, de momento.
sotillo #4 sotillo
#1 Los pagaran tarde, mal y nunca
Dragstat #5 Dragstat
#4 a muchos no habrá ni que pagarles :troll:  media
#6 A_S
#5 #3 Ayuso ya está mirando para contratarles para las residencias de ancianos
#2 soberao *
El titular debería ser: "Que tus padres te pagen por el titulo en una privada no es suficiente para tener los conocimientos para ser médico".

Recuerdo hace años cuando había protestas contra las pruebas de selectividad...
sotillo #3 sotillo
Próximamente en Madrid….
En algunas regiones como Madrid, la privada supera el 50% de los nuevos alumnos
