·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8319
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
6612
clics
El despido de Hacendado
5723
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
4259
clics
Patatas a lo probe
3407
clics
Matalascañas es el ejemplo de un fallo gordo de la arquitectura: pensar que la playa de tu infancia iba a ser como la recuerdas
más votadas
598
Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP
331
El despido de Hacendado
619
La mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejal del PP
391
Miles de personas se han manifestado en toda España para exigir el fin de la caza y para reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad
359
El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: "Nos sentimos avergonzados"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
32
clics
Brasil descubre con alarma que 13.000 alumnos a punto de acabar Medicina no saben lo mínimo para ejercer
Un tercio de los cursos universitarios suspende la primera evaluación nacional de la enseñanza a los futuros médicos. Las facultades con peores notas son municipales o privadas
|
etiquetas
:
médicos
,
brasil
,
universidades
,
educación pública
7
2
0
K
89
ciencia
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
89
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
elTieso
*
Relacionada: Italia permite a médicos y enfermeras brasileñas trabajar allí sin revalidación de título hasta 2029
italianismo.com.br/es/italia-libera-medicos-e-enfermeiros-brasileiros-
El resto de la UE no, de momento.
1
K
28
#4
sotillo
#1
Los pagaran tarde, mal y nunca
0
K
11
#5
Dragstat
#4
a muchos no habrá ni que pagarles
3
K
52
#6
A_S
#5
#3
Ayuso ya está mirando para contratarles para las residencias de ancianos
0
K
10
#2
soberao
*
El titular debería ser: "Que tus padres te pagen por el titulo en una privada no es suficiente para tener los conocimientos para ser médico".
Recuerdo hace años cuando había protestas contra las pruebas de selectividad...
1
K
26
#3
sotillo
Próximamente en Madrid….
En algunas regiones como Madrid, la privada supera el 50% de los nuevos alumnos
1
K
21
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Recuerdo hace años cuando había protestas contra las pruebas de selectividad...
En algunas regiones como Madrid, la privada supera el 50% de los nuevos alumnos