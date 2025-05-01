edición general
13 meneos
11 clics
Los bosques argentinos cada vez menos protegidos contra los incendios (Eng)

Los bosques argentinos cada vez menos protegidos contra los incendios (Eng)

Organizaciones ambientalistas y expertos señalaron que el Estado argentino ha subejecutado los fondos destinados al manejo del fuego, usando solo una fracción de lo que presupuestó para este rubro. Esto significa menos brigadistas, menos medios aéreos y menos capacidad de prevención y respuesta rápida ante focos de incendio.

| etiquetas: milei , gestión , incendios , argentina , estado , ambientalistas
11 2 1 K 131 actualidad
24 comentarios
11 2 1 K 131 actualidad
Comentarios destacados:    
elGude #3 elGude
Ahora viene fidenton a justificar que esto es bueno para argentina.
6 K 84
Findeton #4 Findeton
#3 Ahora viene elGude a nombrar a alguien pero sin el @
0 K 9
rojelio #8 rojelio
#3 #4 idos a un hotel :palm:
1 K 20
manc0ntr0 #11 manc0ntr0
#4 nombrar y mencionar son cosas diferentes.
Será la trasnochada que te estás pegando para comentar en menéame, panameño
0 K 7
Findeton #12 Findeton
#11 No hombre, estos días estoy esquiando por Andorra.
0 K 9
manc0ntr0 #15 manc0ntr0
#12 jajaja la única nieve que viste en tu vida, estaba envuelta en un trozo de bolsa de plástico
0 K 7
Findeton #17 Findeton *
#15 Jajaja, deja de proyectar, si eres pobre es tu problema no el mío.
0 K 9
manc0ntr0 #19 manc0ntr0
#17 veo que sigues con la comprensión lectora al mismo nivel que tu inteligencia.
Te lo explico: decir A no implica negar B.
Sé que es difícil pero venga, que para 2030 igual lo das entendido.
Ánimo, panameño
0 K 7
Findeton #20 Findeton
#19 Esquiar mola, te lo recomiendo para cuando ahorres unos durillos.
0 K 9
manc0ntr0 #21 manc0ntr0
#20 pobrín, llevo esquiando en los Pirineos los Alpes desde los 5 años.
El único pobre aquí eres tú que tienes que mentir para hacerte el "rico" que puede ir a la nieve.
Eres patético hasta decir basta
0 K 7
Findeton #24 Findeton *
#21 Pues la nieve de ayer en Ordino Arcalís estaba de puta madre por la nevada del día anterior, mucha nieve polvo para ir flotando (cuidado con no clavarse o los eskíes harán submarino!).
0 K 9
woody_alien #1 woody_alien
Los bosques argentinos cada vez menos protegidos contra los incendios turistas israelís.
1 K 23
Findeton #7 Findeton *
#6 Genial, pues que el dueño "colectivo" llamado Javier Milei lo privatice. Ya que es el dueño, lo puede hacer.

Sobre "si fuera por la empresa privada...", los bosques de toda la vida eran propiedad privada comunal y se cuidaban 10mil veces mejor que ahora.
1 K 21
elGude #9 elGude
#7 milei no es el dueño, el dueño es Argentina, el pais, no el presidente.
1 K 15
Findeton #10 Findeton
#9 El presidente, en representación de los ciudadanos, puede privatizar dichos bosques.
0 K 9
elGude #13 elGude
#10 claro, que los venda por un euro. Seguro que eso ayuda mucho a los argentinos.
0 K 12
Findeton #14 Findeton
#13 Desde luego significaría menos gastos.
0 K 9
elGude #18 elGude
#14 claro. Yo vendería el pais a una corporación y me saltaría los intermediarios, que todos los habitantes pasen a ser un activo y que los impuestos se pasen a llamar "suscripción" y pista.

Todos los liberales dando palmas.
0 K 12
Findeton #22 Findeton
#18 El estado es una organización. Claro que venderías a los ciudadanos a una organización, es lo que quieren los socialistas.
0 K 9
LinternaGorri #16 LinternaGorri
#10 de democracia sabes más bien poco, al menos tras soltar tamaña tontería eso das a pensar
0 K 12
Findeton #5 Findeton
Desde un punto de vista liberal, la solución es privatizar dichos bosques y que sus dueños los cuiden.
1 K 15
elGude #6 elGude
#5 jajajaja. Los bosques ya tienen dueño, todos los argentinos. Es el estado el que debe velar por su protección. Si fuera por la empresa privada serían un montón de folios o mondadientes.
0 K 12
#2 Pivorexico
Se habrán quedado en Israel :01/05/2025
Argentina enviará ayuda a Israel para combatir los incendios forestales
www.notitdf.com/argentina-enviara-ayuda-a-israel-para-combatir-los-inc

Y tiene su lógica , pues hay que despejar la Patagonia para el Plan Andina .
0 K 12

menéame