Qué es el bosón de Higgs explicado con analogías de andar por casa

Este artículo descompone el concepto del bosón de Higgs utilizando analogías cotidianas para facilitar su comprensión. A través de metáforas como una piscina de gelatina o una fiesta, ilustra cómo el campo de Higgs otorga masa a las partículas. También se aborda su descubrimiento en 2012 y su importancia en el Modelo Estándar de la física. Se reflexiona sobre su impacto y se plantea el futuro de la investigación en física de partículas. Ideal para quienes buscan entender de manera sencilla un tema complejo.