Qué es el bosón de Higgs explicado con analogías de andar por casa

Este artículo descompone el concepto del bosón de Higgs utilizando analogías cotidianas para facilitar su comprensión. A través de metáforas como una piscina de gelatina o una fiesta, ilustra cómo el campo de Higgs otorga masa a las partículas. También se aborda su descubrimiento en 2012 y su importancia en el Modelo Estándar de la física. Se reflexiona sobre su impacto y se plantea el futuro de la investigación en física de partículas. Ideal para quienes buscan entender de manera sencilla un tema complejo.

Si fuera de andar por casa lo habría encontrado tú madre hace décadas.
