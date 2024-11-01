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BOSE vende unos auriculares con una cancelación de ruido extrema que consiste en eliminar a todos los compañeros de trabajo 100 metros a la redonda

BOSE vende unos auriculares con una cancelación de ruido extrema que consiste en eliminar a todos los compañeros de trabajo 100 metros a la redonda

“No más gritos, conversaciones, teléfonos o dedos golpeando teclas: Bose se encarga. Sin preguntas. Liquidamos el ruido para siempre, de forma activa y definitiva”, dice la nota de prensa difundida por la marca.

| etiquetas: ocio , humor
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5 comentarios
8 2 0 K 158 ocio
#1 sisi
:take: :take: :take: :take:
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aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
#1 Aquí, Bose promocionándolos:  media
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Vodker #3 Vodker
O no vacunar a los compañeros de trabajo. Lo mismo viene a ser :troll:
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#2 MarlonBlando *
¿Bose con chís? No me lo creo.
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elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
Ya te digo yo que no hay cancelación de ruido suficiente para una de mis "compañeras" de trabajo...
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menéame