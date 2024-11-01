·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13348
clics
¿Es esta la operación mejor sincronizada de 2026?
8864
clics
Estudios revelan el vínculo entre la música y la inteligencia: estos son los géneros asociados a menor rendimiento cognitivo
5447
clics
El fin de la programación como la conocemos
4611
clics
Habla por primera vez Noelia, la joven parapléjica que luchó contra su padre para poder recibir la eutanasia: “Me quedan 4 días porque el 26 me la hacen”
4524
clics
La web más antigua que sigue en funcionamiento
más votadas
500
La Casa Blanca es cuestionada por grandes apuestas hechas minutos antes del importante movimiento militar de Trump [ENG]
329
Vox pagó a la TV de Ariza en secreto programas a medida sobre "islamización" e "inseguridad"
328
Despedido por no superar el periodo de prueba… tras 16 años en el mismo puesto
391
«La reina Isabel se negó a permitir la entrada de funcionarios israelíes en el Palacio de Buckingham»
278
EEUU envía a Teherán un plan de paz de 15 puntos, pero el ejército de Irán lo niega: "No llames acuerdo a tu derrota"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
35
clics
BOSE vende unos auriculares con una cancelación de ruido extrema que consiste en eliminar a todos los compañeros de trabajo 100 metros a la redonda
“No más gritos, conversaciones, teléfonos o dedos golpeando teclas: Bose se encarga. Sin preguntas. Liquidamos el ruido para siempre, de forma activa y definitiva”, dice la nota de prensa difundida por la marca.
|
etiquetas
:
ocio
,
humor
8
2
0
K
158
ocio
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
158
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
sisi
0
K
12
#4
aPedirAlMetro
#1
Aquí, Bose promocionándolos:
2
K
24
#3
Vodker
O no vacunar a los compañeros de trabajo. Lo mismo viene a ser
0
K
11
#2
MarlonBlando
*
¿Bose con chís? No me lo creo.
0
K
6
#5
elmileniarismovaallegar
Ya te digo yo que no hay cancelación de ruido suficiente para una de mis "compañeras" de trabajo...
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente