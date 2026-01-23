La borrasca ‘Ingrid’ deja más de 60 carreteras afectadas por la nieve, cinco de la red principal

Hasta 64 carreteras, cinco de la red principal, se encuentran afectadas en la mañana de este viernes por el temporal de nieve y hielo que sufre la Península. Se prevé que la borrasca Ingrid baje la cota de nieve hasta los 300 metros durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, especialmente en el noroeste del territorio, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las nevadas han provocado que Galicia suspenda las clases durante toda la jornada en la provincia de Ourense; en zonas de Lugo y en el interior de Pontevedra.