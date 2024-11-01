edición general
La borrasca Francis llega: Lluvia y nieve en la Comunidad Valenciana

La borrasca Francis impacta en la Comunidad Vlaenciana con lluvia y nieve generalizada. Fin de semana frío e inestable, con nieve en cotas bajas y temperaturas gélidas. [en valenciano]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Verano a 40 grados, luego inundaciones, ahora nieve, pero eh el clima no cambia, sigan trabajando, consumiendo que el turista ha de ser servido aunque ustedes se ahoguen

Un año y las medidas contra el cambio climático son NINGUNA en Valencia, incluso se oculta en los informes

Es un genocidio
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
Precipitaciones nieve borrasca Francis  media
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Precipitaciones totales borrasca Francis  media
#2 VFR
Nada de ir a galicia, quien quiera lluvia que vaya a valencia
