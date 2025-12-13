edición general
El «boom» demográfico de Gandia desborda los colegios e institutos

Los centros educativos públicos y concertados están al borde del colapso por la gran cantidad de alumnos matriculados que tienen a estas alturas. Desde el pasado mes de septiembre han llegado a Gandia cerca de 700 niños y jóvenes en edad escolar. Y no parece extraño que esto suceda, habida cuenta de que,el crecimiento demográfico de Gandia no tiene freno, y de hecho fue, según el INE, con 82.909 habitantes, la segunda ciudad de España donde más aumentó la población entre 2024 y 2025.

valencia
4 comentarios
valencia
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
chiringuitos, bares y puticlubs hay de sobra, no? pues entonces no hay de qué preocuparse... cosas de la "demografía" o de la jeta de los gobernantes?
0 K 18
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Se ha llenado de chavs que hacen más chavs. Puta Gandía Shore.
0 K 10
#1 oscarcr80
«en primera línea, cubriendo las necesidades educativas especiales y atendiendo a alumnos de 20 nacionalidades diferentes»
0 K 8
tetepepe #3 tetepepe
Nos invaden los mandrileños. >:-(
0 K 7

