El «boom» demográfico de Gandia desborda los colegios e institutos

Los centros educativos públicos y concertados están al borde del colapso por la gran cantidad de alumnos matriculados que tienen a estas alturas. Desde el pasado mes de septiembre han llegado a Gandia cerca de 700 niños y jóvenes en edad escolar. Y no parece extraño que esto suceda, habida cuenta de que,el crecimiento demográfico de Gandia no tiene freno, y de hecho fue, según el INE, con 82.909 habitantes, la segunda ciudad de España donde más aumentó la población entre 2024 y 2025.